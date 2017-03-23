В Архангельской области стартовало первенство СЗФО по боксу среди юниоров

В соревнованиях принимают участие около 100 сильнейших боксеров 1999-2000 годов рождения из десяти регионов СЗФО.

Спортивную честь Поморья на первенстве защищают 11 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Вельска.

— Бокс по праву входит в число тринадцати базовых видов спорта нашего региона, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Уверен, что на турнире ребята продемонстрируют мужество, твердость духа и стремление идти вперед. Желаю им побед, а зрителям – насладиться красивым боксом, интересной и бескомпромиссной борьбой.

Финальные бои турнира пройдут 26 марта. По результатам состязаний будет сформирована сборная команда Северо-Западного федерального округа для участия в первенстве России, которое пройдёт в начале мая в Оренбурге.

Агентство по спорту Архангельской области