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Лев Левит:
«Нам важно, чтобы Арктика была близка и понятна нашим детям»

22 марта 15:00 Арктика – территория диалога Образование Арктика

Руководители национального парка «Русская Арктика» и Архангельского краеведческого музея провели в Архангельске уроки естествознания и краеведения для юных северодвинцев.

Экскурсия в областной центр – очередное увлекательное путешествие в мир знаний о Заполярье для всех участников проекта.

— Нам важно, чтобы Арктика стала для наших детей близка и понятна, – подчеркнул участник встречи с детьми, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Развивающий проект для детей младшего возраста второй год ведет старший менеджер северодвинской телекомпании «Свой регион» Наталья Галушина. Под её руководством и при участии родителей малыши в возрасте от 4 до 9 лет включились в познавательно-образовательную эстафету.

В преддверии международного арктического форума для них подготовили программу под общим названием «Арктика глазами детей». Свои достижения в познании нового об этом суровом крае дети охотно демонстрируют в телепрограмме «Мысли вслух».

– Этот телепроект позволит ребятам понять, что наша область делает для этой большой и важной территории, расширить свой кругозор и, возможно, поможет найти в будущем своё место в жизни, – отметил Лев Левит.

Одним из итогов проекта «Арктика глазами детей» станет фильм, который авторы планируют отправить на детский телефестиваль «Включайся!» в Москве.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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