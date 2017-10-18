Заместитель главы Минпромторга проведёт в Архангельске заседание по вопросам развития Арктики

Под председательством заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова в Архангельске состоится заседание рабочей группы «Развитие промышленности и технологий».

Совещание пройдёт в рамках V международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра».

Участие в нём примут делегации из регионов Арктической зоны, ведущие эксперты шести федеральных органов исполнительной власти, представители крупнейших российских вузов, корпораций и компаний.

Дискуссии охватят самые различные направления – от инфраструктурного обеспечения функционирования опорных зон до разработки системы, обеспечивающей возможность контроля за состоянием окружающей среды Русской Арктики.

Перспективы развития Архангельской опорной зоны станут одной из тем, рассмотренных рабочей группой. Федеральным экспертам расскажут о ключевых проектах региона и о потребности в их инфраструктурном обеспечении.

— Проведение в Архангельской области заседания такого уровня – возможность привлечь дополнительное внимание к потенциалу региональных проектов, а также включить в федеральную повестку актуальные вопросы по созданию в регионе инфраструктуры, значимой не только для локального развития, но и для Российской Арктики в целом, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что отличительной особенностью региональных проектов является комплексный эффект от их реализации.

– Например, проект по созданию горно-обогатительного комбината на Новой Земле, успешная реализация которого должна обеспечить поступление в бюджеты всех уровней до 50 миллиардов рублей, подразумевает создание портового комплекса, который может быть использован как порт двойного назначения, – сказал Семён Вуйменков. – Это позволит решать государственные задачи по военной, экологической безопасности, сформировать базу для навигационного и гидрографического сопровождения мореплавания по Северному морскому пути.

Значима для Архангельской области и возможность активного участия в рассмотрении вопроса о планах по взаимодействию с отечественными производителями при разработке и закупке технологического оборудования, машин и механизмов для реализации приоритетных инвестиционных проектов в условиях Арктики.

Участие в данной дискуссии примут представители ведущих компаний, таких как Газпром, Роснефть, Транснефть, Газпром-Нефть, Новатэк и Лукойл.

— Учитывая уникальный опыт крупнейших предприятий региона в разработке оборудования, отвечающего суровым климатическим условиям высоких широт, для нас особенно ценна возможность наглядно продемонстрировать потенциал наших компаний в ходе запланированных для гостей форума презентаций и экскурсий, – подчеркнул Семён Вуйменков.

Министерство экономического развития Архангельской области