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В Коношском и Пинежском районах избраны главы муниципальных образований

25 сентября 17:20 Общество События

На минувшей неделе сразу в двух муниципальных районах Архангельской области были избраны главы районов.

Депутаты муниципального образования «Коношский муниципальный район» поддержали кандидатуру действующего главы муниципального образования Коношский муниципальный район Олега Реутова.

«За» высказались 13 депутатов, голосов «против» не было. В этот же день Олег Реутов официально вступил в должность.

Главой Пинежского муниципального района решением местного Собрания депутатов избран Александр Чечулин. В поддержку его кандидатуры высказались 14 депутатов.

Отметим, Александр Чечулин, уроженец Пинежского района, по образованию инженер, закончил институт нефти и газа САФУ. Работал руководителем отдела ЖКХ Ломоносовского округа Архангельска, затем возглавил Соломбальский округ Архангельска.

Церемония официального вступления его в должность назначена на 29 сентября.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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