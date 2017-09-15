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Деловая программа Маргаритинки: как с помощью бизнеса можно оживить деревню

15 сентября 11:15 Бизнес

В заключительный день Маргаритинской ярмарки, 23 сентября, в кафе «Терраса» состоится семинар «Социальное предпринимательство как механизм развития территории» на котором выступят сооснователь и программный директор Impact Hub Moscow Анастасия Гулявина и социальный предприниматель,основатель компании «Коко-белло» Гузель Санжапова.

Организатор семинара – фонд «Наше будущее». Планируется, что мероприятие посетит более 50 начинающих и действующих социальных предпринимателей.

Ведущие расскажут о существующих моделях социального бизнеса, направленных на развитие территории (в том числе в Архангельской области), о возможных источниках финансирования социальных бизнес-проектов и об искусстве сторителлинга.

Гузель Санжапова реализовала четыре успешных краудфандинговых проекта, благодаря которым открыла в небольшой уральской деревне Малый Турыш производство взбитого мёда с ягодами и травами и целую карамельную фабрику. Она готова рассказать участникам семинара про специфику создания рабочих мест в маленьком населённом пункте.

— Ведущие семинара – действующие социальные предприниматели, которые готовы рассказать о своих успехах и трудностях. История проекта Гузель Санжаповой вдохновляет и заставляет поверить, что возможно вдохнуть жизнь в территорию, даже если она кажется бесперспективной, – отметила представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в Архангельской области Светлана Бызова.

Зарегистрироваться на это мероприятие и другие события деловой программы Маргаритинской ярмарки можно по ссылке.

По вопросам организации и проведения деловой программы можно обращаться по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Региональное представительство фонда «Наше будущее»

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