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С 1 июля изменятся цены на природный газ

26 июня 15:30 Районы Тарифы и цены

На заседании коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области 22 июня было принято решение о повышении с 1 июля 2017 года розничных цен на природный газ, реализуемый населению.

Пересмотр розничных цен осуществлён в связи с ростом оптовых цен на газ, тарифов на транспортировку газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги, которые регулируются Федеральной антимонопольной службой.

На территории Архангельской области реализацию газа для населения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Розничные цены устанавливаются дифференцированно по муниципальным образованиям, а также по направлениям потребления газа, и с 1 июля 2017 года увеличатся на 1–4 процента

Постановление агентства по тарифам и ценам от 22.06.2017 № 30-п/1 об установлении розничных цен на природный газ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, а также на сайте агентства в разделе «Деятельность».

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