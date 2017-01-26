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Подростков учат технике «уверенного отказа» от наркотиков

26 января 16:50 Семья

Специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» в январе проводят групповые антинаркотические занятия «Устоять, нельзя упасть» для воспитанников Архангельской воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области.

Цель мероприятий – профилактика повторного употребления наркотических средств молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

– Наркомания – одна из самых страшных бед современности. Именно поэтому антинаркотические мероприятия с ребятами должны иметь обязательный и регулярный характер. Молодому, еще не полностью сформировавшемуся подростку, внушают ложные ориентиры, и он должен уметь им противостоять, – рассказала заместитель директора центра Ольга Миловидова. 

Психологи используют самые разнообразные формы работы: групповую дискуссию, «мозговой штурм», мини-лекцию, ролевую игру, упражнения-активаторы. Участников занятий учат определять свои жизненные ценности, по-новому вести себя в типичных ситуациях, в которых им могут предложить наркотики, помогают освоить тактику «уверенного отказа».

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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