Архангелогородцев ждут «Финансовые битвы» на набережной

В этом году Масленица побалует архангелогородцев не только блинами и традиционными уличными забавами. 26 февраля на набережной Северной Двины горожан ждут «Финансовые битвы».

Каждый желающий сможет проверить свой уровень финансовой грамотности, научиться правильно пользоваться финансовыми услугами и защищать свои права.

Мероприятие проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области. Его организаторы приготовили для участников праздника небольшие тесты на знание финансовых продуктов и множество познавательных подвижных игр.

Горожане на практике узнают, как не запутаться в финансовой паутине, на что обращать внимание при выборе кредита, как правильно пользоваться микрозаймами, пройдут «Полосу препятствий», эстафету «В мире финансовой грамотности» и, конечно, смогут согреться горячим чаем и кофе.

Площадка «Финансовые битвы» будет работать 26 февраля с 12:00 до 15:00 на пл. Мира (справа от спуска на пляж).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области