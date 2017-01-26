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В «Малиновке» открылся чемпионат СЗФО по лыжным гонкам

26 января 16:00 Спорт

В центре лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. Зональное первенство собрало под своими знамёнами 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов СЗФО.

Соревнования должны были начаться еще 25 января, однако из-за сильных морозов организаторы решили перенести гонку классическим стилем.

26 января в Устьянах потеплело, но пошёл сильный снегопад. В непростых погодных условиях лыжники всё же вышли на старт. Женщины бежали дистанцию 10 километров, мужчины – 15.

В споре представителей сильного пола удача улыбнулась спортсменам из команды Республики Коми. Сергей Канев и Степан Дуркин завоевали золотую и бронзовую медали соответственно. Спринтер из Архангельской области Константин Лобов проиграл победителю четыре десятых секунды и выиграл серебряную медаль.

У женщин первой к финишу пришла Ольга Румянцева из Вологодской области. Представительница Поморья Анна Мокосеева завоевала бронзу.

Что касается других наших спортсменов, то стоит отметить седьмое место Василия Пушкина. Дмитрий Меньшаков на финише был тринадцатым.

В программе чемпионата Северо-Запада также запланированы спринтерские забеги, гонки свободным стилем и эстафеты.

— Чемпионат СЗФО, который параллельно является третьим этапом Кубка России, открывает серию крупных всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Архангельской области. В феврале в «Малиновке» пройдёт первенство России среди спортсменов 15-16 лет, а в марте – финальный этап VIII зимней спартакиады учащихся России, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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