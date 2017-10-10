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Дороги Архангельска – под вниманием Общественной палаты России

10 октября 17:00 Транспорт Строительство дорог
Председатель комиссии Общественной Палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, член наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Игорь Шпектор
Председатель комиссии Общественной Палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, член наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Игорь Шпектор

Сегодня качество дорог областного центра, а также участков федеральной автодороги М-8 проинспектировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, член наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ, зампредседателя Президиума Минстроя РФ Игорь Шпектор.

Как рассказал Игорь Леонидович, посетить Архангельск его пригласил коллега и заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Пётр Орлов, в прошлом – руководитель «Архангельскавтодора», не понаслышке знающий проблемы дорожного хозяйства региона.

Гости осмотрели автодорогу Архангельск – Северодвинск, оценили состояние подъезда к областному центру, а также проверили нуждающиеся в ремонте улицы и дороги столицы Поморья. По словам Игоря Шпектора, эта поездка, по сути, является выездной сессией профильной комиссии Общественной палаты РФ в Архангельске.

– Цель моего приезда в Архангельск – решение проблем, связанных с сокращением финансирования в связи с секвестированием федерального бюджета, что может сказаться и на Архангельской области. Сегодня мы увидели реальные проблемы, которые имеются с состоянием дорог в Поморье. Да, за последние годы в Архангельске в этом плане было сделано немало, отремонтированы многие городские дороги. Однако сделанное не решает всех тех проблем, которые были накоплены на протяжении долгого времени, когда внимания городским дорогам уделялось мало. Считаю, что для решения этих проблем необходимо вмешательство федерального центра, – подчеркнул Игорь Шпектор.

Сегодня же Игорь Шпектор провёл встречу с губернатором региона Игорем Орловым и мэром областного центра Игорем Годзишем. На встрече с градоначальником были, в частности, затронуты вопросы строительства социального жилья в Архангельске.

Министерство транспорта Архангельской области

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