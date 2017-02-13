Поморский картофель набирает популярность на рынке бюджетных закупок

Вопросы закупки продуктов питания местных производителей для бюджетной сферы региона стал одним из важнейших на еженедельном оперативном совещании в правительстве области.

Как сообщила министр АПК и торговли области Ирина Бажанова, по поручению главы региона реализован комплекс мер, направленный на поддержку товаропроизводителей Поморья.

В итоге за прошлый год бюджетные организации региона закупили более 8700 тонн местных продуктов, в том числе 2265 тонн картофеля, 2905 тонн овощей, 3618 тонн молока и 7,5 миллиона яиц.

Министр отметила: положительная динамика по закупке картофеля и молока местного производства по результатам четвёртого квартала прошлого года отмечена в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Пинежском и Шенкурском районах.

Полностью местным картофелем обеспечены организации Мезенского и Холмогорского районов.

Закупки молока – на стабильном уровне: более 90 процентов – местный продукт.

Сложной была в прошлом году ситуация по закупкам яиц. Но в IV квартале, после ввода в эксплуатацию ОАО «Котласская птицефабрика», положение заметно улучшилось. Сегодня предприятие наращивает объёмы и ищет новые рынки сбыта.

Поможет информационно-аналитическая система

Ирина Бажанова подчеркнула: популяризация местной продукции среди бюджетных организаций – задача, поставленная губернатором Игорем Орловым.

На первом этапе для её решения провели разъяснительную работу с профильными структурными подразделениями областного правительства, муниципалитетами и руководителями бюджетных организаций.



В практику вошли совместные встречи товаропроизводителей, муниципальных и государственных заказчиков. На таких мероприятиях рассматриваются, в частности, новые каналы поставок продуктов питания, а также привлечение поставщиков с более интересными ценовыми предложениями.

Кроме того, с целью оптимизации процесса все данные по поставщикам, производителям, объёмам, ценам заносятся в корпоративную информационно-аналитическую систему (КИАС).

Любой из глав муниципалитетов имеет доступ в КИАС и может узнать опыт закупки местной продукции в соседних с ним и других районах области.

Для поставщиков создана информационная карта

Одной из новых мер поддержки стало создание информационной карты для поставщиков – это совместная разработка минагропрома региона и областного контрактного агентства.

Карта находится в открытом доступе для скачивания на профильном сайте в разделе «Поставщикам».

— Информационная карта уже доведена до муниципальных образований. Предлагаем органам местной власти проинформировать об этой разработке товаропроизводителей в районах области, – отметила Ирина Бажанова.

Также муниципалитетам рекомендовано заблаговременно публиковать данные о планируемых закупках.

По итогам обсуждения Игорь Орлов поручил структурным подразделениям правительства региона в ежеквартальном режиме проводить мониторинг ситуации по закупке курируемыми организациями товаров местного производства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области