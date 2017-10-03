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Иван Кулявцев:
«Высокопроизводительные рабочие места необходимы для развития экономики региона»

3 октября 18:00 Архангельск

В Архангельске пройдёт конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Архангельской области» (ВПРМ). Подобные мероприятия состоятся в 70 регионах России.

Цель конференции – организация широкой общественной дискуссии по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах Российской Федерации.

В нашем регионе организаторами конференции выступят институт уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, министерство экономического развития Архангельской области, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Повестку конференции и заявленные тему организаторы обсудили на рабочей группе в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова.

— Создание высокопроизводительных рабочих мест – цель, объединяющая все общество. Важно понимать, что от создания высокопроизводительных рабочих мест зависят не только зарплаты северян, но и прибыль предприятий, налоговые поступления в бюджеты всех уровней, то есть качество нашей жизни и развитие экономики в целом, – прокомментировал бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев.

Напомним, в майском Указе Президента Российской Федерации №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» говорилось о 25 миллионах высокопроизводительных рабочих мест, которые должны быть созданы в России к 2020 году. Производительность труда, согласно тому же указу, должна увеличиться в 1,5 раза.

В настоящее время в России 16,6 миллиона высокотехнологичных рабочих мест. Количество ВПРМ с 2011 года увеличилось на 3,88 миллиона единиц.

Для участия в конференции приглашаются представители органов власти, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, профильных вузов и научных организаций.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Архангельской области в части создания высокотехнологичных рабочих мест.

Планируется, что конференция состоится 18 октября. Вопросы по проведению мероприятия можно уточнить по телефону: 8 (8182) 65-09-75.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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