На пороге Арктики

С 29 по 30 марта в Архангельске проходят мероприятия крупнейшего арктического саммита: международного форума «Арктика – территория диалога». Пресс-центр правительства Архангельской области предлагает текстовую трансляцию событий форума: всё коротко и в одном месте.

Фотографии с форума предоставляют организаторы, также создан постоянно пополняемый открытый фотобанк нашего пресс-центра!

28 марта

19:45

Президент Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессон прибыл в Архангельск, чтобы принять участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога».





18:00



В канун международного арктического форума состоялась встреча заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова с делегацией Народного правительства китайской провинции Хэйлунцзян.





16:30



Накануне открытия форума «Арктика – территория диалога» состоялась рабочая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с делегацией корпорации «Poly Group» (КНР) во главе с вице-президентом корпорации Бу Юлунем.





16:00

Одним из наиболее востребованных направлений развития телекоммуникационного сектора российской Арктики станет телемедицина. Об этом сегодня на молодёжном форуме «Арктика. Сделано в России» заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

13:15

На установочной сессии участникам открывшегося накануне молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» рассказали об особенностях Архангельской области и предпосылках к формированию здесь одной из арктических опорных зон.





09:45



«Арктическая зона РФ: уезжать или жить и развивать?» – такая тема лекции была предложена губернатору Архангельской области Игорю Орлов организаторами молодёжного форума.

09:15

Дан старт мероприятиям масштабного международного форума «Арктика – территория диалога». «Первой ласточкой» стал международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области