90 миллионов рублей получат предприятия водного транспорта в качестве субсидий

Региональный минтранс заключил договоры об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на территории Архангельской области на навигацию 2017 года.

В документах отражена и необходимость возмещения недополученных перевозчиками доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.

По результатам проведенной работы заключены договоры с девятью перевозчиками, оказывающими услуги по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом на социально значимых маршрутах в Котласском, Верхнетоемском, Приморском и Онежском районах, а также в муниципальных образованиях «Город Архангельск» и «Город Новодвинск».

— Прогнозируемый объём субсидирования предприятий водного транспорта из регионального бюджета на 2017 год составит более 90 миллионов рублей, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области