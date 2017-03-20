Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

90 миллионов рублей получат предприятия водного транспорта в качестве субсидий

20 марта 15:40 Транспорт Архангельск

Региональный минтранс заключил договоры об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на территории Архангельской области на навигацию 2017 года.

В документах отражена и необходимость возмещения недополученных перевозчиками доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.

По результатам проведенной работы заключены договоры с девятью перевозчиками, оказывающими услуги по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом на социально значимых маршрутах в Котласском, Верхнетоемском, Приморском и Онежском районах, а также в муниципальных образованиях «Город Архангельск» и «Город Новодвинск».

— Прогнозируемый объём субсидирования предприятий водного транспорта из регионального бюджета на 2017 год составит более 90 миллионов рублей, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

20 марта

90 мил­ли­онов руб­лей полу­чат пред­при­ятия вод­ного транс­пор­та в качес­тве субсидий

17 марта

Весо­габа­рит­ный кон­троль обес­пе­чит сох­ранность автодорог

17 марта

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

17 марта

На сле­ду­ющий ото­питель­ный сезон в Савин­ском заклю­чат кон­цесси­он­ное сог­лаше­ние

17 марта

Встре­тить во всео­ру­жии: Поморье про­дол­жа­ет под­гот­ов­ку к паводку

17 марта

Экспе­рты РАН­ХиГС рас­ска­зали о про­ек­тном управле­нии на област­ном и муни­ципаль­ном уровнях

17 марта

Бан­ковс­кие услу­ги дол­жны быть дос­тупны всем жите­лям области

16 марта

Вита­лий Гни­ден­ко: «Важ­но, чтобы предп­ри­ни­ма­те­ли исполь­зова­ли все дос­тупные меха­низ­мы под­дер­жки»

16 марта

Гид­рот­ех­нич­ес­кие сооруж­ения регио­на гото­вят к весен­нему половодью

15 марта

Дорож­ники Архан­гель­ской области нача­ли под­гот­ов­ку к паводку

15 марта

Комп­ро­мисс интере­сов эко­ло­гии и эко­но­ми­ки: опыт Поморья – на пло­щад­ке «Интер­фак­са»

15 марта

«Десять шагов к успе­шному про­ек­ту»: Кено­зерье соби­ра­ет предс­та­ви­те­лей ТОС

15 марта

Меж­наци­ональ­ный «Боль­шой круг» в этом году при­ни­ма­ли три райо­на области

14 марта

Более 400 тысяч севе­рян получа­ют меры социаль­ной поддержки

14 марта

На Виле­ди будут строить новую началь­ную школу

13 марта

«Боль­шой круг» снова соб­рал в Поморье жите­лей области всех наци­ональ­нос­тей

13 марта

Качес­тво дорож­ного ремон­та про­ве­рят по ито­гам зимы

13 марта

Воп­росы пере­дачи иму­щес­тва СевЖД горо­ду Кот­ласу обсуди­ли в пра­витель­стве области

13 марта

Лес­ники Поморья про­дол­жа­ют под­гот­ов­ку к пожаро­опас­ному сезону

Похожие новости

20 марта Районы

90 мил­ли­онов руб­лей полу­чат пред­при­ятия вод­ного транс­пор­та в качес­тве субсидий

3 февраля Районы

Борь­ба с отхода­ми: выбор учас­тка для меж­муни­ципаль­ной сис­темы обсу­дят с жите­лями региона

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

23 января Губернатор

Игорь Орлов: «В ситу­ации с убор­кой снега во дво­рах люди ждут от влас­ти органи­заци­он­ных решений»

17 марта Районы

Весо­габа­рит­ный кон­троль обес­пе­чит сох­ранность автодорог

17 марта Районы

Встре­тить во всео­ру­жии: Поморье про­дол­жа­ет под­гот­ов­ку к паводку

15 марта Районы

Дорож­ники Архан­гель­ской области нача­ли под­гот­ов­ку к паводку

13 марта Районы

Качес­тво дорож­ного ремон­та про­ве­рят по ито­гам зимы

10 марта Районы

Весен­ние ограни­че­ния дви­же­ния по доро­гам: сроки в раз­ных райо­нах будут отличать­ся

2 марта Районы

Вель­ская ЦРБ исполь­зу­ет сис­тему ГЛОНАСС

1 марта Районы

Общест­вен­ные предс­та­ви­те­ли губер­нато­ра: в диа­логе с властью

22 февраля Районы

Задача дорож­ни­ков – обес­печить про­езд по зим­ни­кам летом

21 февраля Губернатор

Доро­га до Попер­еч­ки: воп­рос на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра Поморья

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия