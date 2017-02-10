В Поморье стартуют занятия по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (Президентской программы) в 2016/17 учебном году прошёл в конце 2016 года.

Региональная конкурсная комиссия под председательством Натальи Тришкиной рекомендовала для зачисления 28 человек. Среди них – управленцы «Звездочки», «Севмаша», «Арктики», АЦБК, ВТБ, а также представители малого и среднего бизнеса, сферы образования и культуры.

Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров, проверив личные дела и результаты конкурсного отбора, подтвердил Директор программы – Валерий Евсеев, директор Центра кадрового резерва высшей школы экономики, управления и права, к.фил.н., научный руководитель – Александр Пластинин, д.э.н., профессор.зачисление на обучение рекомендованных специалистов.

Профессиональная переподготовка в рамках Президентской программы в новом учебном году организуется по образовательной программе «Менеджмент в бизнесе», тип А (проектно-ориентированное обучение) в объеме 550 учебных часов. 180 часов учебного времени отводится на изучение английского языка.

Основные лекции и практикумы будут проходить на базе высшей школы экономики, управления и права САФУ, занятия по английскому языку – на базе высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации.

14 февраля 2017 года в 15:00 в здании ВШЭУиП (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 54, корп. 1) состоится торжественное собрание, посвященное началу нового учебного года. В программе предусмотрена традиционная публичная лекция, с которой выступит заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.

Приглашаются СМИ.

Архангельский региональный ресурсный центр