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Общественные представители губернатора: в диалоге с властью

1 марта 16:15 Транспорт

В режиме видеоконференции в региональном правительстве прошло очередное совещание с общественными представителями губернатора Архангельской области, организованное департаментом по внутренней политике.

На нем присутствовали главы муниципальных районов, а также министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов и директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев.

Открывая совещание,  директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев подчеркнул: конструктивное взаимодействие общественных представителей с региональной и муниципальной властью способствует эффективному решению проблем, с которыми  обращаются граждане в общественные приемные.

В Архангельской области – 31 общественный представитель губернатора. Их работа построена на общественных началахРешение большинства вопросов, с которыми обращаются жители к общественным представителям, находится в компетенции местных органов власти. Поэтому показателем выстроенных взаимоотношений являются совместный приём граждан с главами муниципалитета и специалистами администраций, совместные рабочие поездки по району, участие общественных представителей в работе собраний депутатов муниципального уровня. 

В рамках совещания общественные представители губернатора имели возможность напрямую задать вопросы, находящиеся в компетенции регионального министерства транспорта. По словам общественников, вопросы обеспечения транспортной доступности занимают второе место по числу обращений после здравоохранения.

По словам Вадима Кривова, сокращение регионального дорожного фонда не позволит провести работы в таких же масштабах, как в действительно «прорывном» 2016 году. Однако все первоочередные планы остаются в силе. Среди них – поручения губернатора по обеспечению межмуниципального автобусного сообщения, ремонт региональных дорог, строительство мостов. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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