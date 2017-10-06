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Архангелогородцев приглашают на бесплатный русско-норвежский концерт

6 октября 10:15 Архангельск Международные связи События

6 октября в 18.00 концертный зал Архангельского музыкального колледжа погрузится в атмосферу большого музыкального праздника

Русско-норвежский концерт состоится в столице Поморья в рамках международного проекта «Молодежный Арктический диалог», реализуемого Архангельским колледжем культуры и искусства и Архангельским музыкальным колледжем. По словам организаторов, молодые и талантливые музыканты ежегодно выступают на одной сцене. Это творческое сотрудничество под руководством компетентных наставников способствует росту мастерства и вдохновляет молодых исполнителей на пути к высокому искусству.

В программе концерта помимо музыкальных (классика, джаз, инди-рок и многие другие направления) будут представлены танцевальные номера, а также выступления, отражающие работу молодежи с визуальным искусством.

В честь Международного Дня музыки и Дня учителя – вход для всех слушателей бесплатный!

Министерство культуры Архангельской области

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