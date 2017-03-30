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Вероника Скворцова:
«Медики Поморья активно внедряют передовые технологии»

30 марта 12:30 Арктика – территория диалога Персоны Арктика Инновации
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Архангельской области
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Архангельской области

Накануне открытия форума «Арктика – территория диалога» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетила Первую городскую клиническую больницу имени Е.Е. Волосевич, городскую поликлинику № 1, онкологический диспансер и федеральный медицинский центр имени Н.А. Семашко.

— В учреждениях, которые мы посетили, созданы прогрессивные модели оказаниях медицинской помощи. Специалисты активно внедряют передовые технологии, используют мировой опыт. По результатам работы за 2016 год мы видим много позитивных сдвигов: снижается младенческая смертность, показатель материнской смертности нулевой. Впечатляют достижения регионального сосудистого центра. Летальность при остром инфаркте миокарда составляет 7,8 процента — это лучший показатель в стране и в мире, — отметила Вероника Скворцова.

Сегодня региональный сосудистый центр совмещает функции наиболее мощного в области первичного сосудистого отделения с прикрепленным населением 300 тысяч человек и центра оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи.

— Специалисты извлекают тромбы величиной до трёх сантиметров из самых тонких внутримозговых сосудов – это фантастический результат, – поделилась с журналистами впечатлениями глава федерального ведомства. — Более шестидесяти процентов пациентов, перенёсших тяжелые инсульты, выписываются с восстановленной функциональной активностью.

Распространить позитивный опыт на всю область

Задача регионального министерства — организовать работу системы таким образом, чтобы такие результаты отмечались на территории всей Архангельской области.

По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, региональное ведомство уже ведёт организационную работу по распространению положительного опыта ведущих клиник на всю область: 

«С учётом финансовых и временных затрат мы будем внедрять единый подход и механизмы обеспечения качества оказания медицинской помощи во всех наших больницах».

Два медика Поморья вошли в список 500 лучших терапевтов страны

После посещения медицинских учреждений Вероника Скворцова провела совещание с медиками и представителями регионального министерства Александра Щербина и Наталья Колосова вошли в число 500» лучших терапевтов Россииздравоохранения. Перед совещанием состоялась церемония награждения врачей, вошедших в рейтинг «Топ-500» лучших терапевтов России.

Глава ведомства вручила награды Александре Щербиной, врачу-терапевту участковому Архангельской городской клинической поликлиники № 2, и Наталье Колосовой, участковому врачу-терапевту Мирнинской центральной городской больницы.

— Впервые в 2016 году мы провели конкурс на лучшего терапевта, так называемый список «Топ-500». Совместно с независимыми экспертами была проведена очень серьёзная работа и на основании математического моделирования, которое оценивало объективные критерии работы врачей-терапевтов, был составлен рейтинг лучших, — сообщила Вероника Игоревна.

Отметим, что в рейтинге оценивались показатели работы почти сорока тысяч участковых врачей-терапевтов, а также докторов общей практики из 69 регионов России.

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