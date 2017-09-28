Устойчивость некоммерческого сектора обсудят на конференции в Архангельске

Открыта регистрация на конференцию «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области».

Организатором конференции выступает центр социальных технологий «Гарант». Участниками предлагается:

обсудить ситуацию с развитием некоммерческих организаций Архангельской области;



представить успешные практики НКО и обсудить причины их успеха;



проанализировать, что мешает НКО и ТОСам использовать имеющиеся знания и опыт и понять, каких знаний не хватает для успешной работы;



найти возможности для расширения числа людей, вовлечённых в работу общественных организаций и понять, каким образом наладить сотрудничество.



К участию в конференции приглашаются представители некоммерческих организаций Архангельской области и СЗФО, активисты ТОС, инициативные группы, представители СМИ и социально-ответственного бизнеса.



Конференция пройдёт 31 октября в Гостиных дворах с 9:30 до 18:00.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно здесь.

Контакты организаторов: Ирина Калинина, телефон: (8182) 20-65-10, электронная почта: kalinina@ngo-garant.ru.

Конференция проводится в рамках программы «Повышение устойчивости и прозрачности работы СО НКО через оказание системной поддержки силами ресурсных центров и распространение лучших практик работы», которую поддержало Министерство экономического развития РФ в рамках конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»