Устойчивость некоммерческого сектора обсудят на конференции в Архангельске

Открыта регистрация на конференцию «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области».
Организатором конференции выступает центр социальных технологий «Гарант». Участниками предлагается:
Конференция пройдёт 31 октября в Гостиных дворах с 9:30 до 18:00.
Зарегистрироваться для участия в конференции можно здесь.
Контакты организаторов: Ирина Калинина, телефон: (8182) 20-65-10, электронная почта: kalinina@ngo-garant.ru.
Конференция проводится в рамках программы «Повышение устойчивости и прозрачности работы СО НКО через оказание системной поддержки силами ресурсных центров и распространение лучших практик работы», которую поддержало Министерство экономического развития РФ в рамках конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета.