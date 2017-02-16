Наступило время роботов: чемпионат профессионального мастерства WorldSkills преодолел «экватор»

В решающую фазу вошли турнирные сражения студентов профтеха Архангельской области на первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). Набирает обороты и познавательная программа, рассчитанная на зрителей соревнований. 16 февраля в Доме молодёжи состоится Парад робототехники.

Чемпионат WorldSkills преодолел свой «экватор». Напомним, 25 лучших студентов техникумов и колледжей Архангельской области приступили к выполнению практических работ 14 февраля. Турнир состоит из пяти компетенций: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

Креативные стрижки и укладки выполняли участники компетенции «Парикмахерское искусство»На некоторых площадках эксперты начали оценку результатов многочасовых трудов ребят. Так, уже «сложили ножницы» начинающие парикмахеры.

Впрочем, именно сейчас на чемпионате наступило время самого зрелищного этапа. Много интересного ждёт и зрителей.

16 февраля в 14:00 начнётся Парад робототехники, в котором примут участие представители четырёх образовательных организаций.

Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) принимает у себя областной Дом молодёжи (г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9).

Торжественная церемония закрытия турнира состоится 17 февраля в 11:00. Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области