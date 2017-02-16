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Турнир по хоккею на валенках вновь пройдёт на Соловках

16 февраля 10:20 Соловки Спорт

С 3 по 5 марта в посёлке Соловецкий состоится праздник «Соловецкие сполохи».

Кульминацией праздника станет ставший уже традиционным хоккейный турнир на валенках с участием команд посёлка, регионального правительства, областного Собрания депутатов и Архангельского морского кадетского корпуса. 

Награждение победителей состоится 4 марта.

В рамках мероприятия также пройдёт круглый стол, посвящённый вопросам взаимодействия церкви, общества и государства в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Жителей Соловков ждут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с мячом и возможность сдать нормы ГТО.

Для гостей будет организована экскурсионная программа с посещением музея СЛОН и Соловецкого морского музея.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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