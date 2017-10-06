В Поморье открыто десять зональных центров патриотического воспитания

Очередной зональный центр патриотического воспитания открыли в Ленском районе. Он стал уже десятым по счёту и будет работать на базе военно-патриотического клуба «Звезда», созданного в 2009 году при Урдомской средней школе.



Новый центр патриотического воспитания специализируется на обучении воспитанников туристскому и спасательному делу. В день открытия зонального центра материально-техническая база клуба пополнилась новым туристским и спасательным снаряжением, пневматическим оружием и другим оборудованием.

Свидетельство об открытии зонального центра его руководителю вручил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

— Военно-патриотический клуб «Звезда», на базе которого мы открыли зональный центр патриотического воспитания, за свою многолетнюю работу зарекомендовал себя только с положительной стороны. Его воспитанники участвуют в различных военно-спортивных мероприятиях, соревнованиях и показывают неплохие результаты. Конек клуба – занятия по туристской подготовке и спасательному делу. Переданная материально-техническая база позволит усилить проводимую работу и выведет центр на новый уровень, – отметил Евгений Корнюх.

Он подчеркнул, что на территории Архангельской области зональные центры патриотического воспитания открываются с 2015 года.



«В планах за 2018 год открыть зональные центры в каждом муниципалитете области и сделать так, чтобы до 2020 года они активно функционировали и развивались», – добавил Евгений Корнюх.

Возглавил новый зональный центр патриотического воспитания Александр Левченко. Он подчеркнул, что за годы работы воспитанники клуба являются призерами и победителями таких игр как «Зарничка», «Школа безопасности», «Юный спасатель».

— Открытие зонального центра патриотического воспитания, прежде всего, позволит нам расширить возможности сотрудничества не только с другими районами нашей области, но и, не побоюсь сказать, с другими регионами Северо-Западного федерального округа, – сказал руководитель зонального центра Александр Левченко.

Первым мероприятием нового зонального центра стала игра «Военный спасатель», участие в которой приняли команды более чем из шести муниципалитетов области. Ребятам предстояло пройти несколько этапов. К примеру, бег в противогазах, переноска раненого, тушение пожара и другие.

В рамках открытия зонального центра ряды юнармейцев пополнили более 40 мальчишек и девчонок из шести муниципалитетов Поморья. В торжественной обстановке они приняли присягу. Кроме этого, в рамках проекта «Дом со звездой» на домах ветеранов «зажглись» красные звезды.

Добавим, что до конца 2017 года в Архангельской области будут открыты ещё несколько зональных центров патриотического воспитания. Комплектование центров макетами оружия, оргтехникой, методическими материалами и другим снаряжением ведётся в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».



ГАУ Архангельской области «Патриот»