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Студенты НАО прошли по следам оленно-транспортных батальонов

30 марта 16:20 Молодежь
Участники клуба «Белый медведь» на маршруте
Участники клуба «Белый медведь» на маршруте

Группа молодых ребят из военно-патриотического клуба «Белый медведь» из Ненецкого автономного округа прошла на лыжах по следам оленно-транспортных батальонов времен Великой Отечественной войны. 

«Наши деды и прадеды испытали огромные трудности, проходя этот путь на фронт. В память о них мы решили повторить сложнейший лыжный марш-бросок», – рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Белый медведь» Василий Терентьев. – К сожалению, большинство из красноармейцев не вернулись на родину. По пути следования мы пронесли знамя победы в память о героях, преградивших врагу путь в Заполярье».

На дорогу длиной 400 километров у ребят из клуба «Белый медведь» ушло почти две недели. Не испугали их ни сильный порывистый ветер, ни заснеженная трасса. 

Лыжники финишировали 28 марта в Рикасихе (Приморский район). Тут их встретили сверстники из одноименного военно-патриотического клуба Архангельска. Отдавая дань памяти не вернувшимся с войны бойцам, они возложили цветы ко подножию памятника.

Для участника лыжного похода Артура Литвиненко это уже третий марш-бросок. В следующем году он также планирует присоединиться к походу.

— В пути было интересно. Останавливались в населенных пунктах и возлагали цветы к памятникам. Мы должны помнить нашу историю, чтить подвиг дедов и прадедов. Только благодаря их героизму небо над нашей головой мирное, – рассказал Артур Литвиненко.

Директор регионального центра патриотического воспитания Евгений Корнюх поблагодарил военно-патриотический клуб «Белый медведь» за сотрудничество в рамках проекта.

Добавим, что во время двухдневного пребывания на архангельской земле для участников марш-броска на базе Архангельского техникума водных магистралей, регионального центра «Патриот» и военно-патриотического клуба «Орден» запланированы спортивные соревнования, экскурсии и мастер-классы.

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