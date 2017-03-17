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На следующий отопительный сезон в Савинском и Сольвычегодске будут заключены концессионные соглашения

17 марта 15:20 ЖКХ

По результатам заседания КЧС и ПБ муниципального образования «Савинское» принято решение о расторжении с 14 марта 2017 года договора аренды с действующей в посёлке теплоснабжающей организацией.

Причиной этого стало неудовлетворительное обеспечение пополнения нормативных запасов топлива в ходе отопительного сезона.

В результате оперативно принятых министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области мер до проведения конкурса на новую теплоснабжающую организацию исполнение этих функций в Савинском возложено на Архангельскую областную энергетическую компанию.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева, аналогичная ситуация возникла в ходе текущего отопительного периода в Сольвычегодске, где для стабилизации ситуации с теплоснабжением также пришлось привлекать Архангельскую областную энергетическую компанию.

В дальнейшем теплоснабжающие организации на территории этих муниципалитетов будут определены по результатам проведения процедур по заключению концессионного соглашения.

— Это ещё раз подтверждает необходимость активизировать работу муниципалитетов по заключению концессионных соглашений для улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, – подчеркнул Андрей Поташев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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