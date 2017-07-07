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Руководство регионального министерства природных ресурсов и ЛПК встретилось с лесопромышленниками

7 июля 17:45 Районы Леспром

Одной из главных тем совещания, которое состоялось в Плесецке, стала выработка механизмов взаимодействия крупных предприятий, получивших в аренду лесные участки для реализации масштабных инвестпроектов и  представителей малого и среднего бизнеса, которые ранее работали на этой территории.

Как подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, существует множество вариантов взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога в интересах обеих сторон.

В начале года министерством была создана рабочая группа по урегулированию конфликтов между крупными компаниями и субъектов МСП с участием депутатского корпуса.

Ранее представители крупных лесопромышленных компаний отмечали, что при ведении своей деятельности будут обязательно учитывать интересы местных предпринимателей. В каждом случае подход будет индивидуальным. Стороны договорились в ближайшее время обсудить конкретные предложения.

Отвечая на вопросы собравшихся о внесении изменений в Лесной кодекс, которые, в частности, предусматривают автоматическую (без проведения торгов) пролонгацию договора аренды с добросовестными лесопользователями,  Константин Доронин сообщил, что министерство уже обратилось с соответствующим предложением к депутатам Госдумы, представляющим Архангельскую область.

Также он напомнил о вступлении  в силу положений областного закона № 38-4-ОЗ, обязывающего владельцев пунктов приёма и отгрузки древесины подавать в минлеспром области сведения для регистрации в специально созданном реестре.

— С 1 июля текущего годка юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию таких объектов без регистрации, нарушают закон и могут быть оштрафованы, – подчеркнул Константин Доронин.

В связи с указанным нововведением, а также вступлением в силу федерального закона, предусматривающего обязательное внесение в ЕГАИС сведений о сделках с пиломатериалами, лесопользователи обратились к министерству с предложением инициировать внесение изменений в законодательство, которые бы предусматривали сокращение объёма учётных документов.

На встрече также обсуждались вопросы подготовки нового Лесного плана, эффективности использования и перспективы освоения муниципальной расчётной лесосеки и положения Лесного кодекса, регулирующие вопросы авиационной, космической съемки и наземной фиксации разработанных лесосек.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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