Плесецкие предприниматели при содействии КРАО нашли европейских партнёров

Сразу несколько деловых встреч предпринимателей Владимира Акимова и Олега Григоренко с представителями российских и зарубежных компаний состоялись на минувшей неделе в Москве в рамках XIV специализированной выставки «Защищенный грунт России».



Этому предшествовал ряд локальных событий в истории реализации проекта: инициатор проекта «Тепличный комплекс «Плесецкий» Владимир Акимов в апреле этого года зарегистрировал проект на сайте. Корпорации развития Архангельской области, а затем представил его на проектный комитет КРАО. Единогласным решением комитета проект был взят на сопровождение и получил поддержку. Она заключалась в информационном сопровождении и маркетинговом исследовании.

— Информация, полученная в ходе исследовательской работы специалистов КРАО, легла в основу переговоров, которые мы провели 14 июня в Москве на выставке «Защищенный грунт России», – говорит Владимир Акимов. – Надо заметить, что при всем многообразии предложений от российских компаний, никто из них не готов провести полное сопровождение проекта по всем направлениям, вплоть до выхода тепличного комплекса на проектную мощность. Российские компании готовы решать узконаправленные вопросы, но без учета общей специфики и требуемого результата реализации проекта в целом.

На сегодняшний день перспективной компанией для разработки технико-экономического обоснования проекта «Тепличный комплекс «Плесецкий» плесецкими предпринимателями выбрана компания Delphy – эксперт в области сопровождения проектов тепличных комплексов, выполняющая подобные работы по всему миру.

В качестве потенциального партнера, обладающего необходимыми технологиями для строительства тепличного комплекса, выбрана компания CERTHON. Эта компания имеет более чем 100 летний опыт работы, а самое главное то, что в основе ее деятельности лежит философия сопровождения клиента от начала строительства, до вывода комплекса на запланированную проектную мощность. Компания CERTHON использует «Ключ Рентабельности Инвестиций» (ROI) для реализации рентабельных проектов.

Именно рентабельность инвестиций, их защищённость и гарантии возврата – та основа, которая должна быть заложена в проект еще на стадии проектирования и моделирования. считают инициаторы проекта.

— В настоящий момент в рамках реализации проекта «Тепличный комплекс «Плесецкий» идет подготовка земельного участка и планирование местности. Эти работы выполняются без привлечения инвесторов, нашими собственными усилиями, – подчеркнул Владимир Акимов.

По замыслу инициаторов, проект предполагает запуск производства по круглогодичному выращиванию зелени и овощей в два этапа. На первом – создание промышленной инвестиционной площадки, на втором – строительство и запуск тепличного комбината с комплексом обеспечивающих подразделений по снабжению, переработке и реализации готовой продукции. Безусловно, проект «Тепличный комплекс «Плесецкий» представляет экономический интерес и для района в частности, и для Архангельской области в целом.

— Когда люди заряжены своей идеей, то они находят ресурсы и возможности для ее реализации. Бизнесу не всегда нужны только инвестиции, зачастую им необходима информационная поддержка или консалтинговые услуги, которые помогут им понять свои «болевые точки» и на основе этого выстроить стратегию развития компании. Предпринимательский тандем из Плесецка взял хороший старт и, не боясь трудностей, решает поставленные проектом задачи, и мы их поддержим и в дальнейшем, – отметил генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»