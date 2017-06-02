Губернатор: мы готовы закупать медтехнику на условиях государственно-частного партнёрства

Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Игоря Орлова с генеральным директором ООО «Сименс Здравоохранение» Светланой Гербель, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Немецкий концерн «Сименс» является одним из лидеров в сфере производства электроники и медицинской техники. Компания известна своими решениями – от диагностических систем и терапевтического оборудования до информационно-программных комплексов, оптимизирующих обслуживание пациентов в клиниках, отметила Светлана Гербель.

Игорь Орлов напомнил, что медицинский арсенал клиник Поморья был существенное обновлён во время реализации национального проекта «Здоровье» и программы модернизации здравоохранения в 2005–2012 годах. Однако теперь большая часть приобретенного тогда оборудования морально устарела.

— Для решения этой проблемы областное правительство привлекает внебюджетные источники: например, покупает технику в аренду с рассрочкой платежа, – пояснил глава Поморья. – Мы очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с компанией «Сименс» в области здравоохранения, но исключительно в рамках государственно-частного партнёрства.

Глава региона сообщил, что в июле с рабочим визитом в Поморье планирует приехать глава Минкомсвязи России Николай Никифоров и пригласил Светлану Гербель присоединиться к профессиональному диалогу о развитии в регионе телемедицины с учётом новейших разработок компании «Сименс здравоохранение».



Добавим, что в текущем году приобрести ангиограф фирмы «Сименс» намерена Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич. На его закупку из областного бюджета выделено 98 миллионов рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области