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«Искра» – победитель турнира по хоккею на валенках в рамках Зимних Арктических игр

30 марта 14:40 Арктика – территория диалога Спорт
В предварительных играх приняли участие семь команд
В предварительных играх приняли участие семь команд

В Архангельске в рамках спортивной программы международного форума «Арктика – территория диалога» прошёл заключительный этап регионального турнира по хоккею на валенках. 

В предварительных играх приняли участие семь команд. В финал вышли спортколлектив из Соломбалы «Торнадо» и сборная пенсионеров и действующих сотрудников 2-ой пожарной части Ломоносовского округа МЧС России «Искра».

— Спорт у пожарных прежде всего. Без этого никуда. Мы постоянно тренируемся, проводим внутренние турниры, поэтому в отборочном этапе мы уверенно обыграли практически всех, – рассказал капитан команды «Искра» Михаил Гурьев.

Вот и на этот раз с самого начала матча пожарные погасили огонь яростных этак соперников и, воспользовавшись ошибками в обороне «Торнадо», сперва повели в счете, а затем и уверенно довели встречу до победного конца – 4:1.

— Хоккей на валенках – это очень демократичный вид спорта. В таком турнире может принять участие практически любой желающий. Не требуется ни специальной экипировки, ни коньков. Только клюшка, мяч и желание играть в хоккей. В программе Зимних Арктических игр этот турнир, пожалуй, главная «изюминка», – отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

После регионального финала, надели валенки и взяли в руки клюшки организаторы турнира и гости форума «Арктика – территория диалога». Задавал тон игре своей команде руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, а также руководитель РЦСП «Поморье» Вячеслав Паникар. Ворота защищал руководитель Центра адаптивного спорта Максим Васильев.

– Зимние Арктические игры – это новый бренд, который создаётся совместными усилиями правительства Архангельской области во главе с Игорем Орловым, руководства российского спорта и фонда «Росконгресс». Наша цель – объединить как традиционные виды спорта, так и современные, популярные среди молодежи, которые помогут нашим молодым людям проявить себя, –заявил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Агентство по спорту Архангельской области

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