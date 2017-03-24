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Росгвардия – днём и ночью на страже закона

24 марта 18:00 Общество Безопасность События
Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) была образована 5 апреля 2016 года
Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) была образована 5 апреля 2016 года

27 марта наша страна отметит День войск национальной гвардии Российской Федерации. В преддверии профессионального праздника губернатор Поморья Игорь Орлов поздравил личный состав и ветеранов управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Архангельской области.

Глава Поморья, в частности, сказал:

«Во все времена гвардия являлась элитой войск нашей страны. И сегодня вы являетесь продолжателями этих славных традиций, доблестно выполняя каждодневные задачи по обеспечению правопорядка на территории Архангельской области, защите государственных интересов, по предупреждению межнациональной розни, противодействию экстремистским угрозам. Примите искренние слова благодарности за то, что вы с честью несёте нелегкую службу, охраняя мирную жизнь граждан, защищая национальные интересы России».

Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) была образована 5 апреля 2016 года. За минувший год управление Росгвардии по Архангельской области прошло период становления и сегодня готово приступить к выполнению поставленных задач.

— Главная задача войск Росгвардии на 2017 год – завершить построение территориальной системы войск без снижения боеготовности, – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Архангельской области Андрей Плотников. – Сегодня силу и мощь сил регионального управления олицетворяют три подразделения: отряд мобильный особого назначения, специальный отряд быстрого реагирования и отдельный отряд специального назначения «Ратник», призванные поставить надёжный заслон терроризму и экстремизму.

По итогам 2016 года силами спецподразделений Росгвардии по Архангельской выполнено 288 спецопераций, задержано 77 преступников.

Глава региона осмотрел тематическую выставку, на которой демонстрировались лучшие образцы оружия, обмундирования, экипировки, а также средства технического и тактического ведения боевых действий.

В завершение торжественного вечера Игорь Орлов вручил почётные грамоты и благодарности лучшим бойцам Росгвардии Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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