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«Команда 29»: кейсы становятся сложнее

16 июня 18:00 Районы Молодежь Инновации

Появилась информация ещё о двух кейсах, которые будут решать участники девятого регионального международного молодёжного образовательного форума «Команда 29».

Молодые активисты займутся решением проблемы оттока молодёжи из Приморского района и попытаются создать проект раздельного сбора и переработки мусора для Устьянского района.

Удержать молодёжь на малой родине

Кейс «Создание в границах Архангельской опорной зоны инфраструктуры инновационного кластера и современного жилищного комплекса для молодых ученых и специалистов» предложила форумчанам администрация Приморского района.

Участникам «Команды 29» предстоит создать модель центра компетенций, Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.производственной и инновационной активности, самореализации и комфортного проживания молодых людей в границах МО «Талажское».

– Для Приморского района проблема оттока молодёжи крайне актуальна – мы соседствуем сразу с тремя крупными городами – Архангельском, Северодвинском и Новодвинском. У молодых людей есть масса возможностей переехать в другое место, а тех факторов, которые их бы удержали на своей малой родине, слишком мало, – пояснил глава МО «Талажское» Андрей Рыженков.

В Год экологии – решение проблемы отходов

Кейс «Раздельный сбор мусора и переработка отходов в муниципалитете» предложили в Устьянском районе.

Муниципалитет ставит задачу, чтобы в рамках работы над кейсом участники создали эффективно действующую комплексную модель по обращению с отходами на территории всего района. Проект должен включать инфраструктурные объекты сбора и переработки мусора, разработку и внедрение схемы движения отходов, поиск способов использования вторсырья.

– Заявленная нами тема весьма актуальна, учитывая, что 2017 год в России объявлен Годом экологии, – считает глава МО «Устьянский муниципальный район Алексей Хоробров. – Проблема обращения с отходами существует не только в нашем районе. Поэтому мы рассчитываем, что полученный на проект можно будет реализовать не только у нас, но и в других муниципалитетах. 

Регистрация на форум продлится до 10 июля

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В форуме примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

В этом году форум будет работать исходя из новой концепции, которая подразумевает работу проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодёжи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Для того, чтобы принять участие в региональном молодёжном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»

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