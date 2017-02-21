Подать заявление на регистрацию брака онлайн можно за полгода до свадьбы

Напоминаем, что пары, решившие официально скрепить свои отношения в летние дни, могут забронировать дату росписи в любое время. Правда, такая возможность доступна пока только на региональном портале госуслуг.

Это позволяет будущим молодоженам, не выходя из дома, за полгода до церемонии выбрать удобные дату и время и спокойно готовиться к свадебному торжеству.

— В порядке живой очереди заявления будут приниматься также, как и раньше: максимум за два месяца, минимум за один месяц. Многие пары уже сейчас выбирают дату через региональный портал госуслуг, – рассказала руководитель Архангельского отдела ЗАГС Наталья Морозова.

В 2017 году традиционно самым популярным временем для свадьбы у В 2017 году по области подано более 500 заявлений на регистрацию брака, из них через портал госуслуг – 290. В 2016 году в регионе было зарегистрировано 7072 брака, из них через портал госуслуг подано 1693 заявления.архангелогородцев остаётся лето. А самым востребованными числами стали 7 и 8 июля – время на эти дни было разобрано в первую очередь.

Между тем специалисты ЗАГСа отмечают: не всегда разумно праздновать свадьбу в самые популярные дни. С этим связано много дополнительных трудностей: повышенные цены на услуги, всеобщий ажиотаж, очереди и спрос на свадебных профессионалов и площадки.

— Одним из самых мало востребованных месяцев для бракосочетаний является май, – отметила Наталья Морозова. – Видимо, это связано с суеверием «в мае жениться – всю жизнь маяться». А между тем, как показывает наша статистика, самые крепкие и долговечные браки заключаются именно в этом месяце. А распадаются чаще всего февральские браки.

Агентство ЗАГС Архангельской области