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В Архангельске снижается число заболевших ОРВИ и гриппом

3 февраля 15:30 Общество

Эта информация озвучена на заседании медицинского штаба по предупреждению эпидемиологического распространения гриппа, которое состоялось в министерстве здравоохранения Архангельской области.

В Архангельске, который является опорной базой по гриппу, за неделю с 23 по 29 января зарегистрировано 4319 случаев ОРВИ и 23 случая гриппа, в том числе у детей – 2507 случаев ОРВИ и 12 – гриппа.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил  121,2 случаев на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 19,3 процента. При этом, как пояснил руководитель управления Роспотребнадзора  в Архангельской области Роман Бузинов, на прошлой неделе эпидпорог был превышен на 23 процента. Это значит, что в областном центре наметилась тенденция к снижению заболеваемости.

В целом с ОРВИ и гриппом госпитализировано 65 человек, в том числе 41 ребёнок. Как заявили на заседании, из 315 лабораторно исследованных проб вирус гриппа штамма АH3N2 подтверждён в 160 случаях.

В целом в Архангельской области на отчётный период зарегистрировано 14 138 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе у детей – 8 396. Эпидемический порог в регионе превышен на 38,5 процента.

Как сообщил Роман Бузинов, в связи с повышенной заболеваемостью за минувшую неделю в области полностью закрыта школа в Коношском районе, семь детских садов в Лешуконском, Пинежском, Приморском, Холмогорском районах, а также в Северодвинске. Частично закрыты 60 классов в 23 школах в Виноградовском, Пинежском, Плесецком, Холмогорском района, Архангельске, Коношском, Лешуконском, Мезенском и Пинежском районах.

Карантинно-ограничительные мероприятия проводятся только в Архангельске и Северодвинске.

Руководители больниц и поликлиник Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района, присутствовавшие на заседании штаба, оценивают ситуацию как штатную, роста  количества вызовов и обращений в поликлиники и больницы в целом не наблюдается.

В медицинских организациях и аптечной сети создан достаточный запас необходимых лекарств,  повышенного спроса на противовирусные препараты и одноразовые маски в аптеках нет.

– Серьезного роста заболеваемости не наблюдается, в крупных городах эпидемия идет на спад. Мы надеемся, что положительная динамика сохранится, – отметил Алексей Крюков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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