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Андрей Кончаловский представил архангелогородцам фильм «Рай»

26 декабря 10:45 События Архангельск

Российской премьерой картины «Рай» Андрея Кончаловского завершился Год кино в Архангельской области. Знаменитый российский режиссёр, удостоенный за этот фильм  награды «Серебряный лев» 73-го Венецианского кинофестиваля, уже во второй раз представляет свои работы в Архангельске.

Картина  рассказывает о переплетении судеб русской эмигрантки Ольги, спасавшей еврейских детей и попавшей за это в концлагерь, француза-коллаборциониста Жюля и немецкого офицера Хельмута.

Фильм выходит за рамки традиционного кино об ужасах войны или Холокоста. Андрея Кончаловского интересует тема противостояния добра и зла, ада и рая на земле и в душах людей, искупления зла любовью. 

— Мы очень часто не знаем, где добро и где зло. И нередко встречаем людей, которые делают зло, думая, что творят великое добро, – обратился к зрителям режиссёр. – Я пытался доверить вам право решать, кто плохой, а кто хороший. Это нелегко. Вам подскажет совесть, которая есть проявление высшего разума, проявление Бога.

Как признался Андрей Кончаловский, новый период в его творческой биографии начался с фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», снятого в Архангельской области в 2013 году. Достоверность и убедительность непрофессиональных актеров; кинофиксация естественного хода событий, позволившая с документальной точностью передать правду жизни северной деревни, «божественную красоту и тишину, которые важнее вымысла», – всё это повлияло на дальнейшее творчество режиссера.

— Меня эта картина очень «развратила» в смысле правды существования героев. Я сейчас работаю над фильмом о Микеланджело в Италии и думаю, что не буду снимать артистов, а стану искать героев на улицах Тосканы, – рассказал Андрей Кончаловский.

Пока фильм  «Рай» был оценен только экспертами, и, кстати, уже вошел в шорт- лист премии «Оскар». В российский прокат картина выйдет 19 января 2017 года. Жители Архангельска смогли увидеть фильм первыми благодаря инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова и Корпорации развития региона. 

— Я рад, что  премьера фильма «Рай», получившего «Серебряного льва» Венецианского фестиваля, проходит  в  Архангельске. Сегодня у нас есть возможность приобщиться к настоящему искусству, – отметил Игорь Орлов.

Кстати, как было заявлено на встрече Игоря Орлова и Андрея Кончаловского с журналистами, губернатор и режиссер обсудили дальнейшие планы, связанные с сохранением богатейшего исторического и культурного наследия Русского Севера. 

Игорь Орлов вручил благодарственные письма людям, принявшим активное участие в организации и проведении мероприятий и реализации проектов в рамках Года кино. В их числе Анатолий Конычев и Александр Перков («Школа кино «Инфильм»), Виктор Панов ( Архангельский молодёжный театр), Тамара Статикова (Поморский культурный фонд «Берегиня»), Владимир Лойтер (Союз журналистов Архангельской области), Сергей Чанчиков (кинокомплекс «Русь»).

Всего в Год кино в Архангельской области состоялось около шести тысяч тематических мероприятий, которые посетили более 250 тысяч человек. 

Яркими событиями и проектами Года кино стали фестиваль короткометражных фильмов «ЗвозVision», «Созвездие арктических фестивалей», международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов «Берегиня», проекты «Кино в театре» Архангельского молодёжного театра и «Кинопередвижка» «Школы кино «Инфильм».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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