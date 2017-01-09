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По «Телефону здоровья» расскажут о диспансеризации

9 января 11:30

11 января с 14:00 до 16:00 по «Телефону здоровья» (8182) 21-30-36 будет консультировать заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники № 1 Надежда Дубинина.

Первой темой наступившего года станет диспансеризация населения.

Напомним, в 2017 году её смогут бесплатно пройти северяне, родившиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993 и 1996 годах.

Объём обследований зависит от возраста и включает в себя общие анализы, биохимические исследования (холестерин, сахар крови и другие), УЗИ органов брюшной полости, ФОГ, ЭКГ, маммографию, обследование на онкологические заболевания.

Цель диспансеризации – не только выявить хронические заболевания и факторы риска, но и научить людей бороться с этими факторами, а в случае выявления хронического заболевания – научить, как сделать так, чтобы это не мешало полноценной жизни.

Ежегодно диспансеризацию определенных групп взрослого населения проходят около 160 тысяч северян. Всего за три года осмотры прошли около полумиллиона жителей Архангельской области.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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