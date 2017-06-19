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Более 12 тысяч обращений поступило региональному уполномоченному по правам человека в прошлом году

19 июня 18:00 Общество Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Об итогах работы за 2016 год и планах на этот год журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова.

Пресс-конференция состоялась в преддверии традиционного представления доклада о деятельности уполномоченного по итогам минувшего года депутатам областного Собрания, которое намечено на 28 июня.

Любовь Анисимова подчеркнула: в этом году исполняется 20 лет со дня создания института уполномоченного по правам человека в Архангельской области:

«Ожидается целая серия мероприятий, центральным из которых станет форум «Арктика: особый уровень прав человека». Он состоится при поддержке губернатора Игоря Орлова в ноябре этого года».

Планируется участие уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, председателя совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, а также уполномоченных по правам человека субъектов СЗФО, арктических и приарктических регионов.

Подводя итоги работы в 2016 году, Любовь Анисимова сообщила: общее количество обращений от жителей региона составило 12530. Из них более 60 процентов связаны с необходимостью решения социально-экономических вопросов.

Прежде всего, это – реализация права на жильё, охрану здоровья, социальное и пенсионное обеспечение, образование, благоприятную окружающую среду.

На втором месте – свыше 30 процентов – личные права. Речь о праве на жизнь, личное достоинство, свободу, личную неприкосновенность, судебную защиту, процессуальные гарантии в случае привлечения к суду и другие.

Подробнее об основных итогах – в приложении.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Основные итоги

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