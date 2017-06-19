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Совет Федерации своим постановлением поддержал предложения Архангельской области

19 июня 17:00 Общество Законотворчество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Опубликовано постановление Совета Федерации Федерального Собрания по итогам Дней Архангельской области, которые прошли в верхней палате российского парламента в конце мая. «Итоговый документ крайне важен для развития региона, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов. – Сенаторы услышали и поддержали наши предложения».

Вопросы социально-экономического развития Архангельской области занимают важнейшее место в постановлении Совета Федерации.

В частности, как отмечается в документе, сегодня Архангельская область, имеющая развитую промышленную инфраструктуру, значительный кадровый и технологический потенциал, является наиболее обжитой территорией в Арктической зоне Российской Федерации.

Вместе с тем существуют объективные проблемы, замедляющие темпы социально-экономического развития региона.

Постановление готовилось по итогам предложений, озвученных в ходе Дней Архангельской области в Совете ФедерацииРешению этих проблем будет способствовать обширный блок рекомендаций, адресованных Правительству Российской Федерации, целому ряду федеральных министерств, органам государственной власти Архангельской области и областному Собранию депутатов.

Например, Министерству экономического развития РФ совместно с Министерством финансов РФ и Министерством здравоохранения РФ сенаторы рекомендовали рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство лечебно-диагностического корпуса Архангельской детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова, больниц в Обозерском и Березнике.

Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в 2018 году в перечень объектов госзаказа прогнозно-поисковых работ на алмазы в пределах Ручьевской и Солзенской площадей и в Зимнебережном алмазоносном районе.

Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопросы об увеличении  финансирования за счёт федерального бюджета мероприятий госпрограммы по созданию новых мест в школах в Архангельской области, а также о возможности оказания финансовой поддержки бюджету региона за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на завершение строительства здания школы в селе Красноборск.

Также в постановлении Совета Федерации нашли свое отражение такие важнейшие для региона задачи, как реализация проекта «Белкомур», поддержка малого и среднего бизнеса, рыболовецких колхозов, учёт северной специфики при формировании межбюджетных отношений и целый ряд других вопросов, которые обсуждались как на заседаниях профильных комитетов Совета Федерации, так и на пленарном заседании верхней палаты.

Отметим, что этим же документом контроль за реализацией постановления возложен на комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а Правительству России предложено в ходе весенней сессии 2018 года проинформировать Совет Федерации о ходе реализации предложений, содержащихся в постановлении.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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