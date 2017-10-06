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Стартовал приём заявок на конкурс «Звезда НКО»

6 октября 15:00 НКО

Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию социально ориентированных НКО Архангельской области и стимулирования общественного участия в социально-экономическом развитии региона.

К участию в конкурсе приглашаются социально-ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской области не менее одного года.

В конкурсе не могут принимать участие муниципальные и государственные учреждения, политические партии и движения, органы государственной власти и местного самоуправления, коммерческие организации, частные лица, религиозные организации и конфессии.

Заявки принимаются в электронном виде. Срок приема заявок – до 20 октября 2017 года включительно.

Заявка на конкурс может быть подана от:

  • непосредственно от участника (некоммерческой организации), которая может самостоятельно заполнить заявку на конкурс на свою организацию или своего сотрудника;
  • организации независимо от формы собственности или группы людей, которые хотят представить на конкурс заявку на некоммерческую организацию или её сотрудника.

Заявка на конкурс предоставляется по специально разработанной форме в электронном виде в формате PDF или JPEG и файлом в формате Word на электронный адрес grants@ngo-garant.ru.

В рамках конкурса будут оцениваться деятельность НКО и профессиональные достижения сотрудников некоммерческой организации.

Деятельность НКО будет оцениваться в номинациях:

  1. «Лучший проект/акция» (комплекс действий, направленных на достижение четко обозначенной цели и ведущих к запланированному результату, ограниченных по времени и ресурсам или краткосрочная деятельность, имеющая в основе центральное мероприятие, достигающая поставленной цели в короткие сроки);
  2. «Лучшая некоммерческая организация» (деятельность организации в целом, включая значимость результатов работы НКО, систему управления в организации, партнерские связи, вклад в развитие сообщества)

Профессиональные достижения сотрудников НКО будут оцениваться по номинациям:

  • «Профессионал НКО» (номинантами выступают руководители социально ориентированных НКО, координаторы, руководители акций, проектов и программ, внесшие значительный вклад в продвижение НКО, в развитие материальной базы и финансовой стабильности, а также сотрудники, оказывающие конкретные социальные услуги гражданам – педагоги, юристы, психологи и т.д.);
  • «Доброволец НКО» (номинантами выступают добровольцы, на постоянной основе сотрудничающие с НКО и участвующие в ее деятельности)

В рамках «Лучший интернет ресурс НКО» будут оцениваться веб-ресурсы (сайты, страницы в социальных сетях, блоги) некоммерческих организаций Архангельской области.

Конкурс проводится в несколько этапов:

  1. сбор заявок – с 4 по 20 октября 2017 года;
  2. подведение итогов, определение финалистов и победителей экспертной комиссией конкурса – до 31 октября 2017 года;

Материалы, поступившие после срока окончания приема или не соответствующие требованиям настоящего положения, не принимают участия в конкурсе и не рассматриваются экспертным советом.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, 18 (1 подъезд, 4 этаж). Тел./факс: 8 (8182) 20-65-10.

Адрес электронной почты grants@ngo-garant.ru. Контактное лицо: Дарья Зубарь. Положение о конкурсе, дополнительную информацию и форму заявки можно найти здесь.

Центр социальных технологий "Гарант"

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