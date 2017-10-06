Стартовал приём заявок на конкурс «Звезда НКО»

Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию социально ориентированных НКО Архангельской области и стимулирования общественного участия в социально-экономическом развитии региона.
К участию в конкурсе приглашаются социально-ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской области не менее одного года.
В конкурсе не могут принимать участие муниципальные и государственные учреждения, политические партии и движения, органы государственной власти и местного самоуправления, коммерческие организации, частные лица, религиозные организации и конфессии.
Заявки принимаются в электронном виде. Срок приема заявок – до 20 октября 2017 года включительно.
Заявка на конкурс может быть подана от:
Заявка на конкурс предоставляется по специально разработанной форме в электронном виде в формате PDF или JPEG и файлом в формате Word на электронный адрес grants@ngo-garant.ru.
В рамках конкурса будут оцениваться деятельность НКО и профессиональные достижения сотрудников некоммерческой организации.
Деятельность НКО будет оцениваться в номинациях:
Профессиональные достижения сотрудников НКО будут оцениваться по номинациям:
В рамках «Лучший интернет ресурс НКО» будут оцениваться веб-ресурсы (сайты, страницы в социальных сетях, блоги) некоммерческих организаций Архангельской области.
Конкурс проводится в несколько этапов:
Материалы, поступившие после срока окончания приема или не соответствующие требованиям настоящего положения, не принимают участия в конкурсе и не рассматриваются экспертным советом.
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, 18 (1 подъезд, 4 этаж). Тел./факс: 8 (8182) 20-65-10.
Адрес электронной почты grants@ngo-garant.ru. Контактное лицо: Дарья Зубарь. Положение о конкурсе, дополнительную информацию и форму заявки можно найти здесь.