Объявлен набор волонтёров на XIX всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Архангельскую область на масштабном мероприятии, которое пройдёт в Москве и Сочи с 14 по 22 октября, представят 45 участников и около 50 волонтеров.

— Наша задача не только отобрать участников фестиваля, но и популяризировать это масштабное событие, чтобы как можно больше представителей молодёжи узнали о нём и захотели стать его участниками, – подчеркнул начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Критерии отбора достаточно жёсткие: необходимо знание иностранных языков и Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходит раз в четыре года, начиная с 1947 года. Его организатором является Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). В Москве мероприятие проходило дважды – в 1957 и 1985 годах. Предполагается, что в 2017 году в фестивале примут участие не менее 30 тысяч делегатов из более чем 140 стран мира.опыт волонтёрской работы.

Сопредседатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев подчеркнул:

«Особенность этой волонтёрской программы в том, что мы будем продвигать отобранных добровольцев в другие международные проекты. Надеюсь, что центр, который открылся в САФУ, станет центром добровольчества и гражданской активности всего региона».

Специальным гостем торжественного открытия стала ветеран добровольческого движения, свидетельница первого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проведенного в СССР, серебряный волонтёр Ирина Гостева.

Добавим, что стать волонтёром фестиваля может любой житель России в возрасте от 18 до 70 лет. Сделать это можно, обратившись в волонтерский центр, или заполнив заявку на сайте фестиваля. Регистрация открыта до 31 марта 2017 года. После этого необходимо пройти конкурсный отбор и обучение.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области