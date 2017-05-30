Урок безопасности для пассажиров первого «детского» поезда пройдёт на архангельском вокзале

Сегодня из Архангельска в Анапу отправляется первый поезд с детьми, едущими на отдых к морю.

Слова напутствия 190 юным путешественникам скажут заместитель начальника Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Андрей Нагишев и заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.

Перед отправлением детского поезда, в 20:45, на втором этаже железнодорожного вокзала Архангельска состоится урок безопасности. Он пройдет в игровой форме – в качестве учителей выступят аниматоры.

На уроке ребятам расскажут о правилах поведения на железной дороге и тяжелых последствиях, к которым могут привести шалости, невнимательность и чрезмерное увлечение мобильными устройствами.

Проверят полученные знания с помощью викторины. Детям раздадут памятки и тематические сувениры, которые позволят закрепить полезную информацию во время путешествия.

Служба корпоративных коммуникаций Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»