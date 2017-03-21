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Open Innovations Startup Tour: до конца регистрации осталась неделя

21 марта 17:45 Общество Бизнес Инвестиции Инновации Молодежь Наука События

До 28 марта продолжается регистрация на Open Innovations Startup Tour.

Напомним, в этом году Архангельск впервые стал одним из центров проведения этого мероприятия. 10 апреля в столице Поморья соберутся команды из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

— Startup Tour предназначен не только для тех, кто уже сформировал свой проект, но и для инноваторов, начинающих предпринимателей и просто активных жителей региона, обладающих перспективными идеями, но не знающими, как претворить в жизнь свои замыслы, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Он является прекрасной образовательной площадкой, где каждый участник сможет задать интересующие его вопросы, а главное – узнать экспертное мнение о своём проекте и получить советы о стратегии его дальнейшего развития.

Startup Tour интересен не только начинающим предпринимателям, но и представителям крупных компаний. Например, в Архангельске одним из региональных партнёров стало ПАО «Севералмаз» (дочернее предприятие АК «Алроса»).

— В целях повышения операционной эффективности АК «Алроса» активно ищет пути оптимизации структуры затрат на всех этапах процесса производства через использование новых технологий. Взаимодействие компании с авторами разработок и их проектами даёт синергетический эффект, результатом которого становятся интересные работы, которые при определённых условиях могут быть реализованы, – сообщили в пресс-службе компании.

Представители компаний могут принять участие в туре в качестве региональных экспертов по одному из направлений. Для этого необходимо подать заявку в министерство экономического развития Архангельской области по телефону (8182) 28-83-91.

Напомним, в рамках тура будет выделено три направления: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии.

– Несмотря на то, что приём и отбор проектов для тура осуществляется командой фонда "Сколково", ни один из проектов не будет оставлен без внимания на региональном уровне. Работа с перспективными идеями, по той или иной причине не прошедшими финальный отбор, будет продолжена, – отметил Семён Вуйменков. – Мы заинтересованы в поиске и поддержке инновационных идей, которые могут быть реализованы в области и, безусловно, стремимся помочь нашим молодым исследователям и предпринимателям реализоваться.

Напомним, участие в проекте бесплатное, регистрация открыта до 28 марта на официальном сайте проекта.

Министерство экономического развития Архангельской области

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