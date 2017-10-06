Новая версия мобильного приложения «Госуслуги» станет персональным помощником

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о масштабном обновлении приложения «Госуслуги» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android.

В ходе обновления была изменена стартовая страница приложения, настройка ленты уведомлений и каталог услуг. Также после обновления приложение начнет самостоятельно подстраиваться под пользователя.



Главная страница приложения стала полноценным помощником пользователя. На ней отображается ход оказания госуслуг, она напоминает о записи на прием к врачу или в государственный орган, а также уведомляет о необходимости оплатить госпошлину по заказанным услугам и возможности получить скидку 30 процентов при её оплате.

Все сообщения в ленте уведомлений отображаются в хронологическом порядке на одном экране – статусы заявлений, история оплат, юридически значимые письма раздела «Госпочта» и сообщения от техподдержки.

Каталог госуслуг подстраивается под местоположение пользователя и показывает доступные услуги в отдельно взятом регионе. Также в приложение теперь поступают персональные сообщения, например, о необходимости замены паспорта.

— Мобильное приложение, установленное на смартфон, позволит заказать государственные и муниципальные услуги в электронном виде независимо от места нахождения пользователя и времени суток, обеспечит экономию времени и комфортность использования электронных госсуслуг, – отметил заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области