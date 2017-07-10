Лучшие практики муниципалитетов России: от Поморья участвуют 15 проектов

В номинации «Градостроительная политика» бесспорным лидером признан «Двинопарк» в Котласе

На участие в первом всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» будут представлены 15 заявок от поселений, городов и районов Архангельской области.

Решение об этом принято на заседании конкурсной комиссии регионального этапа под председательством первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Ивана Дементьева.

— Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится впервые. И буквально с первых шагов становления этого мероприятия Архангельская область активно заявляет о себе, – подчеркнул Иван Дементьев. – Безусловно, нужно отметить работу муниципальных образований региона, ставших первопроходцами в этом конкурсе.

Состязание лучших муниципальных практик проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровне.

Предусмотрено три номинации:

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ;



муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;



обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями МО, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в осуществлении местного самоуправления в иных формах.



В местных лидерах – котласский «Двинопарк»

Исходя из номинаций конкурса, в Поморье организаторами регионального этапа выступают сразу три органа власти: министерство экономического развития, министерство строительства и архитектуры и департамент по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Для объективной оценки заявок при каждом органе созданы рабочие группы. В их состав вошли представители профильных подразделений правительства региона, депутатского корпуса и общественных организаций.

Именно они детально рассматривали каждую из поступивших заявок.

В номинации «Градостроительная политика» бесспорным лидером признан «Двинопарк» в Котласе. Напомним, он был открыт в июне этого года к столетию города. Парк создан в честь палеонтолога Владимира Амалицкого.

— «Двинопарк» отвечает всем условиям конкурса на лучшую муниципальную практику. Здесь созданы самые комфортные условия для всех жителей Котласа, – отметила заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Светлана Строганова.

Высокие оценки также получили Коряжма (спортивные объекты на Набережной Островского) и Северодвинск (комплексное благоустройство).

Кроме того, своими практиками по благоустройству поделились Вельск, Няндомский район и Архангельск.

Отметим, что Коряжма и столица Поморья представили по две заявки. По решению региональной конкурсной комиссии, на федеральный этап в первой номинации будут направлены все восемь заявок.

Открытые финансы и обратная связь с жителями

В номинации «Экономическая политика и управление финансами» Поморье представят Архангельск, Няндомский и Пинежский районы.

— Главная задача, которая стояла перед участниками этой номинации, – показать доступность и открытость муниципальных финансов, – сказала заместитель министра финансов региона Татьяна Суровцева.

Наибольшее число баллов на региональном этапе набрал Архангельск.

Ведущие позиции в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС» на уровне региона заняли МО «Онежское» (среди городских округов и поселений) и МО «Приморское» (среди сельских поселений).

К примеру, Онега представила интересный проект «Молодёжь и ТОСы как средство развития и благоустройства муниципального образования».

Достойные результаты в этой номинации также продемонстрировали Архангельск и МО «Тёгринское» (Вельский район).

Все четыре заявки решено направить на федеральный этап.

Планируется, что победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» определят в период до 1 октября этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области