Лучшие практики муниципалитетов России: от Поморья участвуют 15 проектов

На участие в первом всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» будут представлены 15 заявок от поселений, городов и районов Архангельской области.
Решение об этом принято на заседании конкурсной комиссии регионального этапа под председательством первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Ивана Дементьева.
— Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится впервые. И буквально с первых шагов становления этого мероприятия Архангельская область активно заявляет о себе, – подчеркнул Иван Дементьев. – Безусловно, нужно отметить работу муниципальных образований региона, ставших первопроходцами в этом конкурсе.
Состязание лучших муниципальных практик проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровне.
Предусмотрено три номинации:
Исходя из номинаций конкурса, в Поморье организаторами регионального этапа выступают сразу три органа власти: министерство экономического развития, министерство строительства и архитектуры и департамент по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.
Для объективной оценки заявок при каждом органе созданы рабочие группы. В их состав вошли представители профильных подразделений правительства региона, депутатского корпуса и общественных организаций.
Именно они детально рассматривали каждую из поступивших заявок.
В номинации «Градостроительная политика» бесспорным лидером признан «Двинопарк» в Котласе. Напомним, он был открыт в июне этого года к столетию города. Парк создан в честь палеонтолога Владимира Амалицкого.
— «Двинопарк» отвечает всем условиям конкурса на лучшую муниципальную практику. Здесь созданы самые комфортные условия для всех жителей Котласа, – отметила заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Светлана Строганова.
Высокие оценки также получили Коряжма (спортивные объекты на Набережной Островского) и Северодвинск (комплексное благоустройство).
Кроме того, своими практиками по благоустройству поделились Вельск, Няндомский район и Архангельск.
Отметим, что Коряжма и столица Поморья представили по две заявки. По решению региональной конкурсной комиссии, на федеральный этап в первой номинации будут направлены все восемь заявок.
В номинации «Экономическая политика и управление финансами» Поморье представят Архангельск, Няндомский и Пинежский районы.
— Главная задача, которая стояла перед участниками этой номинации, – показать доступность и открытость муниципальных финансов, – сказала заместитель министра финансов региона Татьяна Суровцева.
Наибольшее число баллов на региональном этапе набрал Архангельск.
Ведущие позиции в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС» на уровне региона заняли МО «Онежское» (среди городских округов и поселений) и МО «Приморское» (среди сельских поселений).
К примеру, Онега представила интересный проект «Молодёжь и ТОСы как средство развития и благоустройства муниципального образования».
Достойные результаты в этой номинации также продемонстрировали Архангельск и МО «Тёгринское» (Вельский район).
Все четыре заявки решено направить на федеральный этап.
Планируется, что победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» определят в период до 1 октября этого года.