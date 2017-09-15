В Коряжме, Вельске и Октябрьском открылись новые спортивные объекты

Сразу несколько объектов спортивной инфраструктуры открылись на этой неделе в Архангельской области.

В Коряжме появилось новое футбольное поле с искусственным газоном, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину рядом со средней общеобразовательной школой № 1. Покрытие сделано из современных материалов и не один год будет служить местным любителям спорта.

Для оборудования площадки была выделена областная субсидия –­ около двух миллионов рублей. Еще 550 тысяч рублей добавил местный бюджет.

В Вельске построена спортивная площадка с бетонным основанием и искусственным покрытием, беговой дорожкой и обрудованием для баскетбола. Для строительства из областного бюджета был выделен почти один миллион рублей, еще 118 тысяч выделил бюджет муниципального образования.

В поселке Октябрьский Устьянского района появилась универсальный спортивный объект, где можно будет играть в футбол и баскетбол, сдавать нормативы ГТО. Она построена для Устьянской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. На строительство выделена областная субсидия в размере 500 тысяч рублей, еще 89 тысяч добавил муниципалитет.

— В этом году мы откроем не менее десяти спортивных плоскостных объектов, – уточнил начальник отдела развития спортивной инфраструктуры агентства по спорту Архангельской области Дмитрий Малков. – В 2017 году в парковых и рекреационных зонах Архангельска, Новодвинска, Коряжмы, Вельска и на Соловках появятся новые поля для мини-футбола, универсальные площадки и площадки для выполнения нормативов ГТО.

Кроме того, пришкольные спортплощадки будут оборудованы в Приморском, Каргопольском, Вельском, Вилегодском, Красноборском, Ленском районах, а также в Северодвинске.

Агентство по спорту Архангельской области