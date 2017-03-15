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Эксперты: современные комплексы по переработке мусора решат проблему свалок

15 марта 18:45 Год экологии Экология Архангельск Северодвинск Новодвинск

В правительстве региона прошла первая встреча жителей Северодвинска с министром природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константином Дорониным и представителем ЗАО «Управление отходами» Игорем Максимовым по вопросу строительства в районе Рикасихи современного комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

Напомним, в соответствии с проектом территориальной схемы обращения с отходами, в качестве места размещения межмуниципальной системы предлагается участок в районе Рикасихи. При этом окончательное решение пока не принято. 

Выбранный участок отвечает самых жёстким критериям

В ходе встречи участники обратили внимание, что мусороперерабатывающий комплекс является объектом капитального строительства, и при его возведении соблюдение всех требований, в том числе экологических, будет жестко контролироваться как со стороны минприроды, так и других ведомств.

Предлагаемая территория площадью 40 гектаров была выбрана неслучайно. Она полностью удовлетворяет целому ряду требований, предъявляемых для строительства полигонов ТКО. В их числе удаленность на расстояние более километра от ближайших жилых построек и отсутствие на территории водных объектов, береговых полос, прибрежных и водоохранных зон.

— Могу с уверенностью сказать, что другой площадки, удовлетворяющей всем экологическим, техническим и другим требованиям на этой территории вы не найдете, – заверил собравшихся Игорь Максимов.

По словам представителя концессионера, в отличие от прочих территорий, представляющих собой, как правило, болотистую местность, на предлагаемом участке имеется семиметровый слой глины, а это значит, что вредные вещества не будут попадать в грунтовые воды.

Кроме того, используемая ЗАО «Управление отходами» технология предусматривает покрытие дна полигона специальным синтетическим материалом. Это исключает проникновение инфильтрата в почву.

Технология широко применяется в других регионах

Из массы мусора на предприятии будут выделятся пластик, стекло, металл и другое вторсырьё. Отходы, не подлежащие переработке, безопасно захоронят, предварительно пустив их под специальный пресс, который уменьшает объём мусора в семь раз. Возгорание брикета, из которого выжат практически весь воздух, исключено.

Как отметил Константин Доронин, региональное минприроды и концессионер предлагают вариант решения, которое опробовано уже в нескольких регионах России.

Строительство современного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов позволит закрыть морально устаревшие свалки, в том числе в Северодвинске. Закрытые полигоны будут подвернуты рекультивации. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах.

— Проще всего отнести мусор на помойку и не думать, куда он девается. В интересах каждого из нас сделать так, чтобы в регионе развивались  современные предприятия по переработке мусора, – сказал министр.

Собравшиеся согласились с тем, что Северодвинску, Архангельску и Новодвинску нужно избавляться от зловонных свалокВстречи с населением по вопросу строительства в Приморском районе современного полигона и завода по переработке мусора будут продолжены.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области .

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