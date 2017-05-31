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Срок утверждения схем расположения земельных участков сокращён до 18 дней

31 мая 18:45 Госимущество Бизнес

В рамках проекта «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области» региональным министерством имущественных отношений и администрациями муниципальных образований приняты решения о сокращении до 18 дней срока утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

В настоящее время решения об этом схем приняты администрациями 22 муниципальных образований области из 26, в том числе в городах Архангельск, Северодвинск и Новодвинск.

Как пояснила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва, принятие органами местного самоуправления подобного решения позволит сократить общие сроки предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам.

Оперативное решение вопросов в земельной сфере упрощает процедуры ведения бизнеса и тем самым повышает инвестиционную привлекательность региона.

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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