Игорь Орлов примет участие в крупнейших сельскохозяйственных праздниках на юге области

Оба мероприятия состоятся в Вельске на следующих выходных.

22 июля на ипподроме Хорошевского коневодческого комплекса откроются II Вельские конноспортивные соревнования на приз губернатора Архангельской области. Скачки пройдут с 11:00 до 16:00.

В программе – заезды рысаков орловской и русской пород на дистанцию 1 600 метров, скачка для лошадей разных пород на 1 200 метров и турнир по конкуру.

Приз губернатора Архангельской области получит лошадь орловской рысистой породы, победившая в заезде на дистанцию 1 600 метров.



23 июля Игорь Орлов посетит XXVI областную выставку «Животноводство Поморья 2017».

Здесь покажут все лучшее, что создавалось многими десятилетиями в животноводческой отрасли региона – холмогорской породы коров, лошадей тяжеловозных, рысистых и мезенской пород, а также овец, свиней и птицу из племенных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий.

Будет организован показ современной сельхозтехники, презентации кормовых добавок, ветеринарных препаратов, доильного оборудования.

Также в рамках выставки губернатор Игорь Орлов примет участие в круглом столе на тему «Перспективы развития агропромышленного комплекса Архангельской области».

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области