Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов примет участие в крупнейших сельскохозяйственных праздниках на юге области

14 июля 15:30 Экономика Губернатор Агропром

Оба мероприятия состоятся в Вельске на следующих выходных.

22 июля на ипподроме Хорошевского коневодческого комплекса откроются II Вельские конноспортивные соревнования на приз губернатора Архангельской области. Скачки пройдут с 11:00 до 16:00.

В программе – заезды рысаков орловской и русской пород на дистанцию 1 600 метров, скачка для лошадей разных пород на 1 200 метров и турнир по конкуру.

Приз губернатора Архангельской области получит лошадь орловской рысистой породы, победившая в заезде на дистанцию 1 600 метров.

23 июля Игорь Орлов посетит XXVI областную выставку «Животноводство Поморья 2017».

Здесь покажут все лучшее, что создавалось многими десятилетиями в животноводческой отрасли региона – холмогорской породы коров, лошадей тяжеловозных, рысистых и мезенской пород, а также овец, свиней и птицу из племенных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий.

Будет организован показ современной сельхозтехники, презентации кормовых добавок, ветеринарных препаратов, доильного оборудования.

Также в рамках выставки губернатор Игорь Орлов примет участие в круглом столе на тему «Перспективы развития агропромышленного комплекса Архангельской области».

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

Районы

14 июля

Игорь Орлов при­мет учас­тие в круп­нейш­их сель­скохо­зяйс­тве­нных празд­ни­ках на юге области

14 июля

Фор­миро­ва­ние ком­форт­ной город­ской сре­ды: рабо­та про­дол­жа­ет­ся

13 июля

На туше­ние лес­ного пожара в Мезе­ни нап­равле­ны допол­нитель­ные силы

13 июля

Гла­вой Мир­ного избран Юрий Сергеев

13 июля

Онеж­ское «Коро­мыс­ло помыс­лов»: путь к раз­ви­тию север­ной деревни

13 июля

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия малой роди­ны вели­кого уче­ного обсужда­ют­ся в пра­витель­стве области

13 июля

За сутки 12 июля в Архан­гель­ской области про­изош­ло пять лес­ных пожаров

13 июля

Экспе­рты ЮНЕС­КО под­тверди­ли инте­рес к даль­ней­шему раз­ви­тию и сох­ране­нию Соловков

13 июля

Учрежде­ни­ям куль­туры Поморья помога­ют соз­давать дос­туп­ную среду

13 июля

Мар­гари­тин­ская ярмарка: интегра­ция народ­ных про­мыс­лов в экономику

12 июля

Эффек­тив­ные тех­ноло­гии помощи детям и семьям раз­раба­тыва­ют в Поморье

11 июля

В пяти райо­нах Поморья про­вод­ит­ся обсле­до­ва­ние сель­скохо­зяйс­тве­нных угодий

11 июля

Социаль­но ориен­тиро­ван­ные НКО: пожилым и инвали­дам помога­ет «Забота»

11 июля

Горя­чая линия по пра­вовым воп­ро­сам для пожилых про­дол­жа­ет свою работу

10 июля

Приём заявок на моло­дёж­ный форум «Коман­да 29» про­длили до 14 июля

10 июля

Встре­ча с гла­вой Шен­курско­го райо­на: в прио­ри­те­те – загото­витель­ная кам­па­ния, стро­итель­ство дорог и жилья

10 июля

В Виног­рад­ов­ском райо­не откры­ли новый живот­нов­од­чес­кий комплекс

10 июля

Хол­мог­ор­ских школь­ни­ков обу­чат пра­ви­лам пожар­ной безо­пас­ности

10 июля

Жите­ли Емец­ка при­со­еди­нились к про­ек­ту «Дом со звездой»

Похожие новости

14 июля Районы

Игорь Орлов при­мет учас­тие в круп­нейш­их сель­скохо­зяйс­тве­нных празд­ни­ках на юге области

13 июля Районы

Мар­гари­тин­ская ярмарка: интегра­ция народ­ных про­мыс­лов в экономику

11 июля Районы

В пяти райо­нах Поморья про­вод­ит­ся обсле­до­ва­ние сель­скохо­зяйс­тве­нных угодий

10 июля Губернатор

Встре­ча с гла­вой Шен­курско­го райо­на: в прио­ри­те­те – загото­витель­ная кам­па­ния, стро­итель­ство дорог и жилья

10 июля Промышленность

В Виног­рад­ов­ском райо­не откры­ли новый живот­нов­од­чес­кий комплекс

3 июля Районы

«100 луч­ших това­ров Рос­сии»: опреде­лены лиде­ры регио­наль­ного этапа

1 июля Губернатор

Глава Поморья поздра­вил работ­ни­ков потребко­опе­ра­ции с Меж­дуна­род­ным днём коопер­ати­вов

23 июня Районы

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на все­рос­сийс­кий кон­курс пуб­лика­ций на тему села

23 июня Районы

Науч­ные квоты пере­расп­ре­де­лят в пользу мес­тных рыбаков

22 июня Районы

Сни­зить рис­ки: вете­рин­ар­ной инспе­кции Поморья поруче­но внед­рить про­граммный метод

13 июня Районы

В Архан­гель­ской области завер­ша­ет­ся посев­ная кампания

7 июня Губернатор

Дет­сад для форе­ли: под Севе­род­винс­ком выпус­тили в садки сто тысяч мальков

1 июня Районы

Объё­мы добы­чи сёмги и гор­буши для пред­при­ятий Поморья – около 140 тонн

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия