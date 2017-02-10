Эксперты Фонда ЖКХ: сроки строительства домов для расселения «аварийки» соблюдаются

В настоящее время проводится работа по переселению более 1,2 тыс. человек в 12 многоквартирных домов с расселяемой площадью более 21 тыс. кв. метров

С очередной проверкой в столицу Поморья прибыли представители департамента мониторинга и контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.

Эксперты проинспектировали многоквартирные дома, которые возводятся в Архангельске в рамках третьего и четвертого этапов областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы».

По данным регионального правительства, благодаря реализации программы в Поморье уже расселено более 153 тыс. кв. метров аварийного жилья, новосёлами стали более 8,8 тыс. человек, что составляет 57 процентов от запланированного объема.

В настоящее время проводится работа по переселению более 1,2 тыс. человек в 12 многоквартирных домов с расселяемой площадью более 21 тыс. кв. метров.

В завершающей стадии строительства находятся еще семь многоквартирных домов. В эти дома к апрелю 2017 года планируется переселить более 500 человек.

По итогам проверки в правительстве Архангельской области состоялась видеоконференция с Фондом ЖКХ. В ней приняли участие заместитель председателя регионального правительства Андрей Шестаков, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев и министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

Было отмечено, что эксперты департамента мониторинга и контроля Фонда подтвердили выполнение мероприятий программы переселения в установленные сроки.

При этом проверяющие отметили отставание в селе Верхняя Тойма, а также в ходе строительства четырёх десятиэтажек на Московском проспекте в областном центре. Эти объекты находятся на постоянном контроле министерства строительства и архитектуры. С подрядчиком проработаны мероприятия по ускорению строительства и утвержден график поставки материалов.

Сотрудники главного управления капитального строительства осуществляют ежедневный мониторинг и сопровождение отправляемых материалов, начиная с отгрузки на заводе-изготовителе до поставки на строительную площадку.

— Дома, которые строятся для расселения «аварийки», находятся на постоянном контроле депутатов Государственной Думы, в том числе – куратор реализации программы переселения из аварийного жилья Елена Вторыгина. У нас есть уверенность в качественном и своевременном вводе объектов, так необходимых для наших граждан, – отметили в областном правительстве.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области