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Региональное минимущество предлагает помещения для малого бизнеса

29 июня 12:20 Госимущество

Министерством имущественных отношений Архангельской области объявлен открытый аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в региональной собственности.

В соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» правительством Архангельской области утверждён перечень государственного имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

На 21 июля 2017 года министерством имущественных отношений объявлен открытый аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Архангельской области и внесённого в вышеуказанный перечень.

На аукцион выставлено два лота:

  • гаражный бокс общей площадью 66,9 кв. м по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 34А. Разрешённое использование: производственное помещение, гараж;
  • здание КПП общей площадью 63 кв.м по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, проезд Первый (Кузнечихинский промузел), д. 5. Разрешённое использование: производственное помещение, складское помещение.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00 (время московское)  28 июня 2017 года до 11:00 (время московское) 19 июля 2017 года.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Для субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности (социальная поддержка, обеспечение занятости, развитие социальной сферы, территориальное развитие, развитие культурной среды) предусмотрены льготные ставки платы за аренду имущества:

  • в первый год аренды – 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы;
  • во второй год аренды – 60 процентов от рыночной стоимости арендной платы;
  • в третий, четвертый, пятый год аренды – 100 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора аренды.

Подробная информация об аукционе будет доступна с 28 июня 2017 года на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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