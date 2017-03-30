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Александр Новак:
«Освоение арктического шельфа – задача № 1»

30 марта 9:20 Арктика – территория диалога Энергетика Арктика Архангельск
Александр Новак: «Освоение арктического шельфа – задача № 1»
Александр Новак: «Освоение арктического шельфа – задача № 1»

На IV международном форуме «Арктика – территория диалога» глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что потенциал инвестиций в энергетику в Арктике за ближайших 20 лет составляет 400-600 миллиардов долларов.

– Россия добывает в Арктике 93 миллиона тонн нефти в год, и этот показатель постоянно растет. По оценкам экспертов, добыча нефти на арктическом шельфе России к 2030 году возрастет в 3,6 раза и достигнет отметки в 2,2 миллиона баррелей в сутки, – заявил министр.

По словам Александра Новака, уровень годовой добычи нефти в Заполярье составляет 17 % от общей добычи РФ, а это 93 миллиона тонн нефти в год. Согласно «Энергетической стратегии РФ», к 2035 году в Арктике будет добываться до 22 % всей российской нефти.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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