Почти 60 соискателей претендуют на Ломоносовскую премию в 2017 году

Межрегиональный общественный Ломоносовский фонд начал рассмотрение работ, поступивших на конкурс научных и инновационных проектов. В борьбе за право стать лауреатом Ломоносовской премии 2017 года участвуют почти 60 претендентов.

Награду имени великого российского учёного вручают с 1998 года. Инициатива её учреждения принадлежит правительству Архангельской области, Ломоносовскому фонду и властям столицы Поморья.

Премии традиционно вручаются авторам или авторским коллективам четырёх лучших проектов в сфере науки, инноваций и культуры. По распоряжению губернатора региона Игоря Орлова лауреаты получат по 100 тысяч рублей. Ещё две премии молодым учёным по 50 тысяч рублей учреждены администрацией Архангельска.

Стоит отметить, что интерес к Ломоносовской премии традиционно проявляют учёные из различных субъектов РФ, что лишний раз подтверждает значимость и престижность этой региональной награды.

— В этом году премии будут вручены в девятнадцатый раз. Все работы в обязательном порядке будут рассмотрены на общественных слушаниях. После этого будут определены имена лауреатов, чествование которых пройдёт в рамках пленарного заседания XLVI Ломоносовских чтений. Напомню, в этом году форум приурочен к 80-летию Архангельской области, – рассказал председатель конкурсной комиссии, министр образования и науки Поморья Сергей Котлов.

Министерство образования и науки Архангельской области